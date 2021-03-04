МИД призвал США отказаться от вмешательства в чужие дела

Не на словах, а на деле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам следует полностью отказаться от попыток вмешиваться в дела других государств.

"Без учета и уважения интересов партнеров обозначенные благие цели останутся лишь декларацией", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Она добавила, что Москва будет следить за "дрейфом" Вашингтона в сторону "конструктива и реалистичности".

Днем ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отныне Штаты намерены продвигать демократию за рубежом "побуждением к реформам" и "собственным примером". Предыдущие же методы, по словам госсекретаря, просто не работали. От свержения режимов в США пообещали отказаться. В МИД это назвали правильным решением.

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