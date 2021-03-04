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Словакия извинилась перед Украиной за шутку о Закарпатье

16:45
  • четверг
  • 04 марта 2021

Премьер Игорь Матович попросил прощения у всего украинского народа

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед украинцами за свою шутку про передачу Закарпатья в обмен на поставку российской вакцины "Спутник V".

"Словацкая позиция к территориальной целостности Украины всегда была очень ясной. Соблюдение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия", - написал Матович в Twitter.

Ранее извинения принес министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Он извинился за шутку премьер-министра перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в Facebook.

До этого Кулеба назвал "прискорбной" шутку Матовича, который в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку партии "Спутника V", в шутку бросил: "Закарпатскую Украину", сразу при этом добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".

Накануне украинская сторона потребовала от Словакии принести официальные извинения за неуместное высказывание премьера.

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