Горбачев ответил на поздравление Байдена

Глава Белого дома восхитился работой первого президента СССР

В минувший вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден направил поздравление отмечавшему 90-летие первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. В нем глава Белого дома выразил надежду на то, что продление на пять лет договора СНВ-3 свидетельствует о возможности дальнейшего сотрудничества между США и Россией.

"Я тоже на это надеюсь, и уверен, что за Россией дело не станет", - цитирует РИА "Новости" ответ Горбачева, высказанный в приветствии к участникам посвященной юбилею политикам международной конференции.

Также Байден в своем поздравлении отметил, что благодаря усилиям первого президента СССР мир стал более безопасным, что и сейчас для многих остается источником вдохновения.

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