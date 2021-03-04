"Зубы себе переломают": Путин о тех, кто оскорбляет ветеранов

Прошедшие войну люди крепки духом, отметил президент

В ходе встречи с участвующими в акции "Мы вместе" волонтерами президенту России Владимиру Путину задали вопрос, как он относится к тем, кто открыто выказывает пренебрежение к ветеранам и их подвигу.

Сам автор вопроса заявил, что хочет сказать таким людям: "Да мы вам зубы переломаем, или вы об нас сломаете". Президент отчасти согласился с такой формулировкой.

"Зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе, о наших ветеранов", - приводит слова главы государства РИА "Новости".

Как отметил президент, прошедшие войну люди отличаются особой крепостью духа, но все равно нуждаются в поддержке общества и государства - как минимум в силу возраста.

Ранее вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая рассказала о поправках в законопроект о защите исторической памяти. Она уточнила, что поправки устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф за оскорбляющие ветеранов действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"