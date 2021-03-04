Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент пожелал женщинам всего самого доброго

Президент России Владимир Путин в четверг во время общения с волонтерами акции "Мы вместе" поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

"Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником", - сказал Путин.

Президент отметил, что мужчины присоединяются к празднованию 8 Марта с большим удовольствием. "Это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго", - сказал глава государства и подарил участницам встречи с волонтерами цветы (цитата по РИА Новости).

Ранее россиянам напомнили, что их ждут трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя из-за празднования Международного женского дня. Так как праздничный день в текущем году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 9 марта. В результате рабочая неделя сократится до четырех дней - с 10 по 13 марта.

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