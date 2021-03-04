Онищенко назвал способ победить COVID-19 за две недели

Потребуется "жесточайшим образом" соблюдать все меры

Как заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, пандемию коронавируса в России можно победить за две недели - достаточно "жесточайшим образом" соблюдать меры безопасности.

"Все надели маски, все надели перчатки, и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента - две недели, и все закончится. Больных мы вылечим", - цитирует парламентария РИА "Новости".

Он уточнил, что именно такой путь был выбран в Китае, где, по словам депутата, за год и три месяца "до сих пор 89 тысяч больных".

Описал Онищенко и второй путь борьбы с COVID-19. Это вакцинация, при которой уровень популяционного иммунитета должен быть доведен до 50-60%.

Собеседник агентства затруднился сказать, по какой причине коронавирус в третий раз в 21 веке преодолевает межвидовой барьер между мелкими млекопитающими и человеком. Научное сообщество, отметил Онищенко, пока не пришло по этому поводу к единому мнению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"