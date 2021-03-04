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Берегущая очаг красавица: какой россияне видят настоящую женщину

17:16
  • четверг
  • 04 марта 2021

Самым желанным подарком к празднику участницы опроса назвали цветы

В преддверии Международного женского дня 8 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения провел среди россиян большой опрос на тему того, какие качества они ценят в женщинах. Результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ.

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27% респондентов заявили, что особо отмечают в женщинах доброту и отзывчивость, 20% выделили красоту и привлекательность, 19% высказались за интеллект и образованность. Также в список важных качеств попали искренность, преданность и семейность.

На вопрос о том, какой респонденты видят настоящую женщину, те ответили: берегущей семейный очаг (32%), занимающейся воспитанием детей (21%), ведущей хозяйство (17%), проявляющий доброту (10%).

Самыми желанными подарками к празднику участницы опроса назвали цветы (33%), туристическую поездку (31%) и деньги (26%). Вместе с тем каждая пятая опрошенная рассказала о желании получить билеты на концерт, 13% хотят смартфон.

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