Захарова назвала "ничтожными" санкции ЕС

Но Россия все равно не оставит их без ответа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что с точки зрения права Москва считает "ничтожными" новые санкции со стороны Евросоюза, так как они были приняты в обход Совета безопасности ООН.

"Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов и перейти в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам Захаровой, Россия не намерена оставлять недружественную акцию ЕС без ответа.

Ранее представитель МИД высказалась по поводу ограничительных мер, введенных против России Вашингтоном. Соединенные Штаты, отметила Захарова, проводят глобальную политику сдерживания, при этом в их арсенале есть как политическое давление, так и вмешательство во внутренние дела суверенных стран вкупе с дезинформацией.

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