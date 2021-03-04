Мосгорсуд повторно отменил приговор врачу Мисюриной

Уголовное дело в отношении гематолога прекращено в связи с отсутствием состава преступления

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. В 2018 году медик была осуждена на два года лишения свободы по делу о гибели пациента из-за врачебной ошибки.

В четверг уголовное дело в отношении Мисюриной было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, передает ТАСС. Врач эмоционально отреагировала на решение суда и обняла своего адвоката.

В 2018 году Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд приговор отменил и направил дело в прокуратуру.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

По версии следствия, в 2013 году Мисюрина допустила ошибку при проведении трепанобиопсии, что стало причиной гибели пациента. В Генпрокуратуре ранее отмечали, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога.

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