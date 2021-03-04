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Шри-Ланка зарегистрировала вакцину "Спутник V"

17:54
  • четверг
  • 04 марта 2021

Препарат одобрен для применения уже в 43-х странах

Разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для применения в Шри-Ланке, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Регулятор Евросоюза начал экспертизу "Спутника V"

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - добавили в фонде (цитата по ТАСС).

Таким образом, российский препарат прошел регистрацию уже в 43-х странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

Эффективность "Спутника V" - первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 - составляет 91,6%, это подтвердила публикация в авторитетном научном журнале The Lancet. Вакцина, заявили эксперты, полностью защищает от тяжелых случаев течения болезни.

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