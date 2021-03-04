Какие предметы будут самыми популярными на ЕГЭ в 2021 году

Основной этап экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля

Рособрнадзор сообщил у себя на сайте, какие предметы по выбору стали самыми популярными на сдачу единого государственного экзамена в этом году.

Всего в 2021-м ЕГЭ и ГВЭ-11 намерены сдавать около 795 тысяч человек. Самым массовым остается единый экзамен по русскому, в нем участие примут 726 тысяч человек.

Самым популярным предметом по выбору будет профильная математика, куда зарегистрировалось почти 408 тысяч. На втором месте расположилось обществознание (356 тысяч участников).

Биологию выбрали 153 тысячи учащихся, физику - 151 тысяча. ЕГЭ по истории будут сдавать 122 тысячи человек, по информатике - 116 тысяч, по химии - более 106 тысяч человек.

Литературу сдадут свыше 62 тысяч участников, географию - 21,5 тысячи.

Самым популярным среди иностранных языков остается английский (почти 106 тысяч зарегистрированных), на немецкий записались более 1,7 тысячи, на французский - более 1,1 тысячи человек.

В 2021 году основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"