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Депутат МГД Титов: Кластер обучения промтехнологиям помогает овладеть перспективными компетенциями

18:24
  • четверг
  • 04 марта 2021

Получить знания можно в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ

Кластер обучения промышленным технологиям в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ позволяет пройти обучение или переквалификацию по широкому спектру направлений. Учебные модули доступны как студентам профильных вузов, так и работающим специалистам любого возраста.

О преимуществах кластера рассказал член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов. "Это поможет и молодым специалистам, и бизнесу. Ведь снижение затрат как времени, так и средств на то, чтобы ввести работника в курс дела, повышает эффективность бизнеса. Переучивать, доучивать, объяснять заново – на это в реальном секторе обычно нет времени", - заявил парламентарий в беседе с АГН "Москва".

Титов уверен, что кластер на ВДНХ помогает делать технические знания доступнее и дает возможность получить современные прикладные навыки.

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