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"До свидания, кино!": Жан-Люк Годар завершает карьеру

18:29
  • четверг
  • 04 марта 2021

Напоследок режиссер выпустит два фильма

Французский режиссер Жан-Люк Годар сообщил о планах завершить карьеру, как только будут готовы два его последних фильма, пишет IndieWire.

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Одна из новых картин 90-летнего режиссера называется "Сценарий", ее покажут на европейском общественном канале Arte. Вторая лента получила наименование "Смешные войны".

"Это завершение моей жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: "До свидания, кино"", - заявил Годар.

Годар является одним из основоположников французской "новой волны" наряду с Клодом Шабролем, Франсуа Трюффо и Жаком Риветтом.

Первый полнометражный фильм режиссера - "На последнем дыхании" - вышел в 1960 году. К наиболее известным работам мастера относятся "Женщина есть женщина", "Презрение", "Уик-энд" и "Безумный Пьеро". В 2011 году Годару вручили "Оскар" за вклад в кинематограф.

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