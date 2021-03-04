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Россия отметила нацеленность Запада на разграбление Сирии

18:42
  • четверг
  • 04 марта 2021

Американское присутствие в стране наращивается

Межведомственные координационные штабы России и Сирии выпустили совместное заявление, в котором указано, что страны Запада стремятся разграбить национальные богатства САР.

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"Все шаги, предпринимаемые странами Запада, не имеют ничего общего с войной против терроризма в Сирии", - цитирует заявление ТАСС.

В документе также сказано, что страну активно дробят, американское присутствие там наращивается - все потому, что северо-восточная часть Сирии богата углеводородным сырьем.

Силы международной коалиции, говорится в сообщении, сами стимулируют активность бандформирований, подпитывая их оружием и деньгами.

В ночь на 26 февраля американцы нанесли по территории САР несколько авиаударов. По заявлению Пентагона, это стала ответом на недавние атаки в Ираке на представителей США. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.

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