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Игорь Крутой показал видео с Ириной Аллегровой без парика

18:54
  • четверг
  • 04 марта 2021

Композитор опубликовал в соцсети архивные кадры с выступления певицы

Композитор Игорь Крутой в четверг опубликовал в соцсети архивные кадры с выступления певицы Ирины Аллегровой.

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Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

На видео артистка исполняет песню "Двое", которую написал для нее композитор. Он оставил под роликом трогательное размышление о дружбе.

"Мне подарила жизнь настоящих друзей. Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах", - подписал ролик Крутой.

Подписчики музыканта обратили внимание, что на видео Аллегрова выступает без привычного для многих фанатов белокурого парика.

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