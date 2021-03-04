Игорь Крутой показал видео с Ириной Аллегровой без парика

Композитор опубликовал в соцсети архивные кадры с выступления певицы

Композитор Игорь Крутой в четверг опубликовал в соцсети архивные кадры с выступления певицы Ирины Аллегровой.

На видео артистка исполняет песню "Двое", которую написал для нее композитор. Он оставил под роликом трогательное размышление о дружбе.

"Мне подарила жизнь настоящих друзей. Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах", - подписал ролик Крутой.

Подписчики музыканта обратили внимание, что на видео Аллегрова выступает без привычного для многих фанатов белокурого парика.

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