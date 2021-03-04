При крушении вертолета в Турции погибли девять военных

Еще четверо пострадали

На востоке Турции разбился военный вертолет типа Cougar, летевший из Бингеля в Татван, передает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

Принадлежал вертолет сухопутным войскам. Через некоторое время после вылета с ним была потеряна связь.

Девять военных погибли, четверо получили ранения. О причинах ЧП не сообщается.

Ранее в Сирии вынужденную посадку совершил российский военный вертолет Ми-35. Экипаж не пострадал. Инцидент произошел во время патрулирования в провинции Хасеке.

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