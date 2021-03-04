"Спутник V" одобрен для применения в 44-й стране

Ранее экспертизу вакцины начал регулятор Евросоюза.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в Лаосской Народно-Демократической Республике.

"Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - приводит заявление РФПИ ТАСС.

Ранее в четверг препарат одобрили в Шри-Ланке. В этот же день экспертизу вакцины начал регулятор Евросоюза.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показала третья фаза ее клинического исследования, эффективность препарата составляет 91,6%.

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