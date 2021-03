В США нашли утерянное стихотворение Владимира Набокова

Оно о Супермене

Британская газета The Guardian сообщила об обнаруженном в Соединенных Штатах утерянном стихотворении Владимира Набокова - оно называется "The Man of To-Morrow’s Lament" ("Сетование Человека Будущего") и повествует о Супермене.

В стихотворении от лица супергероя рассказывается о его любви к Лоис Лэйн. Супермен сетует на то, что не может в полной мере проявить свои чувства - мешают сверхъестественные способности.

Обнаружил рукопись в Библиотеке редких книг Йельского университета литературовед Андрей Бабиков. Написан стих был летом 1942 года - редакторы посчитали, что его смысл вряд ли дойдет до читателей, так что отказали в публикации.

Бабиков намерен перевести стихотворение и выложить его вместе с объяснительным материалом в альманахе CONNAISSEUR летом этого года.

