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В США нашли утерянное стихотворение Владимира Набокова

19:32
  • четверг
  • 04 марта 2021

Оно о Супермене

Британская газета The Guardian сообщила об обнаруженном в Соединенных Штатах утерянном стихотворении Владимира Набокова - оно называется "The Man of To-Morrow’s Lament" ("Сетование Человека Будущего") и повествует о Супермене.

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В стихотворении от лица супергероя рассказывается о его любви к Лоис Лэйн. Супермен сетует на то, что не может в полной мере проявить свои чувства - мешают сверхъестественные способности.

Обнаружил рукопись в Библиотеке редких книг Йельского университета литературовед Андрей Бабиков. Написан стих был летом 1942 года - редакторы посчитали, что его смысл вряд ли дойдет до читателей, так что отказали в публикации.

Бабиков намерен перевести стихотворение и выложить его вместе с объяснительным материалом в альманахе CONNAISSEUR летом этого года.

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