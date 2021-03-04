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"Тебе пришлось нелегко": Валерия обратилась к старшей дочери Пригожина

19:42
  • четверг
  • 04 марта 2021

Певица опубликовала редкий снимок с родственницей

Певица Валерия опубликовала в соцсети редкую совместную фотографию со старшей дочерью своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина от первого брака. На снимке артистка и ее родственница - Даная Пригожина – отмечают праздник в ресторане.

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Валерия обратилась к молодой девушке с теплыми словами, поздравив ее с днем рождения.

"Даночка, с Днем рождения, дорогая! Год был непростым для всех, и тебе пришлось нелегко. Пусть все плохое останется позади, а впереди ждут только победы! Будь здорова, счастлива, люби и будь любима!" – написала Валерия в инстаграме.

У продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии нет общих детей, однако они воспитывают шестерых наследников от прошлых браков.

Так, от брака с Александром Шульгиным у Валерии есть дочь и двое сыновей: Анна, Артемий и Арсений.

У Пригожина трое детей. Первая жена продюсера Елена подарила ему сына Дмитрия в 1989 году и дочь Данаю в 1997 году. Младшая дочь Елизавета родилась от отношений Иосифа с Лейлой Фаттаховой.

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