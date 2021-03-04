Ребенок упал с эскалатора в ТЦ на юге Москвы (видео)

Он в больнице в тяжелом состоянии

В торговом центре на улице Кировоградская в Москве четырехлетний мальчик упал на стойку кофейни с ведущего с первого этажа на второй эскалатора. Он зацепился руками за перила и проехал так до второго этажа, но не смог удержаться. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломом свода черепа с переходом в основание и ушибом головного мозга.

"Ребенок находится в больнице, его состояние достаточно тяжелое, потому что травм было много. Но его жизни ничего не угрожает, - цитирует информагентство "Москва" слова детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской.

По ее словам, будет поставлен вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как добавила Ярославская, возникают вопросы и к тем, кто просто наблюдал за ситуацией, но ничего не сделал, чтобы помочь мальчику.

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