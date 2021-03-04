"России есть чем гордиться": о чем Путин говорил с волонтерами

Президент в четверг провел встречу с участниками акции "Мы вместе"

Пандемия коронавируса в стране идет на спад, но остается еще много опасных вызовов. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Президент напомнил: более 200 тысяч добровольцев оказывали помощь россиянам в самые трудные периоды пандемии. Поддержку получили около пяти миллионов человек. Владимир Путин подчеркнул: деятельность волонтеров по-прежнему востребована и нужна людям.

Так хочется погладить стоящую рядом лошадку, но маленькому Роме сложно даже протянуть руку - у ребёнка слишком слабые мышцы. Остаётся вот так смотреть, пытаясь передать любовь через глаза. Мальчик родился раньше срока, врачи ещё в детстве поставили страшный диагноз - ДЦП. На начальных занятиях иппотерапией Рома не мог даже сидеть, в седле приходилось ехать лёжа, перебарывая боль. То, что мы видим сейчас, хоть и маленький, но такой важный для него шаг вперёд (см. видео репортажа).

- У ребёнка большой прогресс, есть даже надежда, что он сможет стоять и ходить. Наша задача на данном этапе - укрепить мышцы спины, плеч, пояса, шеи, чтобы ребёнок имел возможность на нормальную социальную адаптацию.

Это не просто веселое хобби. То, чем занимаются в этом конно-спортивном клубе в Ленинградской области - полноценная реабилитация. Езда верхом заставляет мышцы ребёнка двигаться самостоятельно. Одновременное укрепление и расслабление. Идею клуба Анна вынашивала давно. Вместе с семьёй развивает его уже 17 лет. Толчком к реализации проекта стала просьба Зинаиды Корневой в июне прошлого года. Ветеран Великой Отечественной войны попросила президента о помощи в достройке реабилитационного центра. Владимир Путин на просьбу откликнулся.

"Строительство этого центра велось не на государственные деньги, что очень важно, а на пожертвования, собранные участниками всероссийской акции "Мы вместе", в которой принимали участие и сотрудники администрации президента, и Общероссийский народный фронт, Агентство стратегических инициатив, АНО "Россия - страна возможностей". Этот проект - уникальный проект, который у нас получился благодаря тому, что мы стараемся развиваться, стараемся двигаться вперёд", - сказала директор по развитию конно-спортивного клуба Анна Лаппе.

Чтобы помочь как можно большему количеству людей, ведь это у них в крови. Участники всероссийской акции "Мы вместе" уже год самоотверженно бросаются на помощь всем тем, кто в ней так отчаянно нуждается. Конечно, свою роль сыграла и пандемия. И как же ценно, что люди в столь тяжёлый период для нашей страны не отвернулись друг от друга, а сплотились. На встрече с президентом - активисты движения "Мы вместе". Президент подчёркивает, что корень всех успехов кроется как раз в поддержке людей.

"Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит - вы знаете, невозможно было без каких-то сильных эмоций всё это наблюдать. Объединились люди самых разных взглядов, возрастов, профессий. Всё это помогло охватить такой большой контингент людей. Пять миллионов человек - это много. Много людей, которые нуждались в поддержке и получили её из ваших рук. Напрямую из вашей души, можно сказать. Это, как в таких случаях говорят, дорогого стоит. 10 тысяч компаний, 5 миллионов человек, но и само движение объединило 200 тысяч человек. Огромная армия просто. Армия людей, которые добровольно и по зову сердца включились в совместную работу", - сказал Путин.

Как остаться в стороне, если без тебя не справятся? Анастасия Брайловская - медик по образованию и по призванию. Ещё в начале пандемии - в марте прошлого года, когда никто ещё толком не знал, что такое коронавирус, приняла тяжёлое решение. Отправилась в недавно открытый госпиталь в Коммунарке. Сразу в "красную зону", потому что не могла иначе. Проработала там почти полторы тысячи часов.

"Сразу перед глазами картинка: мы встречали там дни рождения. Прямо там, выходя из "красной зоны". Мы выбегали сдавать экзамены - у меня у самой был выпускной курс. И убегали обратно в "красную зону". Иногда приходилось заходить в "красную зону", чтобы забрать волонтёров, потому что они шли на вторые и на третьи сутки и отказывались оттуда выходить. Просто потому, что они говорили: "Мы нужны здесь!" – рассказала волонтер-медик Анастасия Брайловская.

Недаром символом движения является оранжевая ленточка, которая будто связывает людей. Тянется от того, кто так нуждается в помощи к тому, кто так стремится ее отдать. И именно благодаря человеческому отношению России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии. Владимир Путин рассказывает: накануне как раз встречался со своим иностранным коллегой. То, что тот увидел в Москве, поразило.

"Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живёт дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: "Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву". Я говорю: "Чему?" – "Москва живёт". Я говорю: "В каком смысле? Конечно, живёт". – "У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, всё закрыто". Мы исходим из того, что, только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID. Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, и даже провалимся, но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Смотрите, всё постоянно снижается сейчас – это результат комплексных усилий", - заявил президент России.

Ещё одним кирпичиком на пути к победе над пандемией стала масштабная вакцинация. Конечно, есть над чем работать и что ещё усовершенствовать. Есть вопросы с наращиванием производства и логистикой. Но главное - уже сделано. Процесс запущен.

"Мы в последнее время много об этом говорим, гордимся по праву нашими учёными, разработчиками медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в нашей стране, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно! И, действительно, есть чем гордиться. Наши вакцины являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире. AstraZeneca - очень хорошая компания, вакцины очень хорошие. Уровень защиты - 61%. А у нашей - 91,6%. Pfizer применяется, в Швейцарии по-моему 16 человек умерло после применения вакцины. Мы не злорадствуем ни в коем случае! Наоборот - мы желаем успехов! Компания Pfizer - мировая компания. Они будут реагировать 100%, будут улучшать показатели своего препарата. С AstraZeneca мы вместе работаем - наверное, слышали это. Мы приветствуем совместную работу и будем дальше делать. Только объединяя усилия, говорю это второй раз сегодня на нашей встрече, можно добиться нужного результата на всём земном шаре. А результат нужен именно глобального характера", - заявил Путин.

Именно поэтому эту встречу президент называет не иначе как расширенной встречей единомышленников. На связи - Севастополь. Лариса Мельник занималась сбором продовольственных наборов для нуждающихся. К акции "Тележка добра" присоединились 25 сетевых магазинов города. Особое внимание в столь трудный год обратили на ветеранов. Старались донести, что государство заботится о них не только на словах. В прошлом феврале президент Путин подписал закон о передаче жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Удостоверения нового образца пенсионеры уже получили. Положенные льготы оформили.

"У нас к вам есть ещё одна маленькая просьба. Дело в том, что в прошлом году все мероприятия, которые были посвящены, ну или многие из них, которые были посвящены юбилею Великой Победы, к сожалению, прошли в онлайн-режиме. Но нам удалось, тем не менее, обратиться к военным, к руководству города и 24 июня за 10 минут до салюта мы подсветили прожекторами небо города - получилось просто замечательно. Так вот мы просим, чтобы эта акция стала традицией и чтобы в 2021 году она состоялась в 58 городах России", - обратилась к главе государства Лариса Мельник, руководитель регионального исполкома ОНФ в Севастополе.

"По поводу вашей акции. Ну, давайте, конечно, посмотрим, как сделать так, чтобы она приобрела более широкий характер и чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода. За что вам большое спасибо. И за первоначальные ваши инициативы и за сегодняшнее предложение. И, разумеется, за вашу работу! Потому что люди старшего поколения находятся в группе риска - это мы хорошо знаем! Поэтому, конечно, оказание помощи ветеранам в этот момент и в этот период времени приобретает особое значение! Вам большое спасибо!" – ответил Путин.

И именно это, казалось бы, вполне обычное слово для волонтёра - главная награда. А также само осознание того, что ты смог помочь сделать чью-то жизнь пусть даже немного, но лучше. Таких самоотверженных людей должно быть больше в разных сферах деятельности. Только так можно будет уверенно двигаться вперёд в одном направлении. Улучшения будущего целой страны.

"Будучи депутатом с определённым стажем, я считаю, что во всех органах власти, на всех уровнях власти должно быть больше активных волонтёров! И в Госдуме, и в законодательных собраниях Субъектов Федерации. Потому что именно их неравнодушие и именно их активная позиция как раз приводит к тому, что мы можем считать, что и во власти они тоже будут эффективны и полезны!" – сообщил Владимир Самокиш, депутат Томской городской думы.

"По поводу того, чтобы волонтёры принимали больше участия в политической жизни, я за! Я уже об этом говорил! Вот дело ещё мне кажется в том, что в волонтёрское движение входят люди разных взглядов. И убеждений разных. Поэтому они, попадая в структуру политического характера, в политические структуры, могут быть носителями и будут носителями разных подходов к решению определённых проблем, перед которыми стоит страна или регион. И это, на мой взгляд, очень важно", – заявил президент.

В "Единой России" на эту реплику президента уже ответили. Секретарь генерального совета партии пригласил волонтёров и общественных деятелей принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.

"Я искренне благодарен тем, кто без оглядки на должности, порой с риском для собственного здоровья помогал в борьбе с вирусом и вносил свой вклад. Наши двери открыты для них. "Единая Россия" - единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, и активные неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты. Мы будем рады видеть волонтёров, общественников, всех сторонников президента на нашем предварительном голосовании", - сказал Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единой России".

Свои силы предлагают попробовать всем желающим. Тем, для кого политическая деятельность в новинку, помогут разобраться. Главное условие - хотеть работать на будущее. И на благо тех, кому так необходима помощь.

Александра Сергомасова, Анна Морозова, Никита Васильев, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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