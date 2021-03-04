Сенаторы просят Байдена ввести санкции против "Северного потока - 2"

Ранее Вашингтон уже ввел ограничения в отношении ряда участников проекта

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, 40 сенаторов призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввести новые санкции против участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2" компаний.

"Пока строительство продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции", - сказано в обращении членов Сената.

Они также заявили, что Госдепартамент в своем докладе упомянул не все участвующие в проекте суда и компании.

В январе Штаты ввели санкции против судна "Фортуна" и его собственника (компании "КВТ-Рус"). Под ограничительные меры также попали танкеры "Максим Горький" и "Сьерра". Москва категорически отвергает односторонние рестрикции со стороны Вашингтона.

"Северный поток - 2" предполагает проведение двух ниток газопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Из 2460 километров газопровода удалось проложить уже 2300.

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