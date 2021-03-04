"Бьет и бьет без конца": соседка спасла блокадницу от истязаний

На теле 98-летней женщины не осталось живого места

Правоохранители Петербурга расследуют шокирующее преступление. Сиделка жестоко избила 98-летнюю блокадницу. После полученных травм пенсионерка оказалась на больничной койке. У неё диагностировали множественные гематомы по всему телу и сотрясение мозга.

- Я ей говорю: "Оставьте меня в покое, я и так умру". А она мне: "Вот и сдыхай".

На теле 98-летней женщины нет живого места. Лицо, руки и ноги - всё в синяках. Так с ней обошлась нанятая дальними родственниками сиделка из частного агентства. Причем на второй день работы. Она приступила к своим обязанностям в минувшую субботу, а в воскресенье взяла у подопечной тысячу рублей, обещала купить шампунь и помыть ей голову. Но вернулась с коньяком и сигаретами. Евгения Алексеевна попросила отдать хотя бы сдачу.

"Вот тебе, а не сдача - и в самое лицо. И сразу начала бить. С этой стороны и с другой. Вот тебе, еще раз и вот тебе еще раз. Бьет и бьет без конца", - вспоминает Евгения Ипполитова, жительница блокадного Ленинграда.

Пенсионерка умоляла оставить ее в покое, предлагала отдать 10 тысяч рублей – это все деньги, что у нее были, но побои продолжались.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на крики пенсионерки о помощи не прибежали соседи. На этой лестничной клетке всего три квартиры, жильцы в доверительных, почти родственных отношениях. У соседей Евгении Алексеевны были ключи от ее дома.

Вера Фаустова переживает за соседку как за родную бабушку. Маленькой девочкой она знала - в соседней квартире живет блокадница, которая в годы войны работала массажисткой в госпитале. Зная, что у старушки нет своих детей, всегда старалась помочь, чем могла. И в тот день, услышав крики за стеной, не раздумывая, пошла проверять, что случилось. Разъярённая сиделка сначала не пустила ее в квартиру.

"Человек был просто неадекватен. Мы сколько ломились, мы первую дверь открыли – у меня ключи есть. А вторую она дверь закрыла изнутри, нам не попасть было. За это время она успела грязной тряпкой перебинтовать бабушке руку", - рассказала соседка Вера Фаустова.

Женщина показывает фотографию сиделки Любы, сделанную тогда же. Та явно нетрезвая. Избитая старушка буквально вцепилась в спасительницу и не отпускала до приезда полиции и скорой.

"Я только чуть пыталась от неё отойти, она кричала – бога ради, не уходи, не оставляй меня с ней одну", - сказала Фаустова.

Евгения Алексеевна сейчас в больнице, диагноз - множественные гематомы и ссадины. Состояние стабильное, но она почти ничего не слышит - от побоев по голове из уха вылетел и потерялся в квартире слуховой аппарат. Сиделку - 49-летнюю уроженку Карелии задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью 98-летней жительницы блокадного Ленинграда. В настоящее время прокуратура также готовит исковое заявление в суд в интересах пожилой женщины о компенсации морального вреда, причиненного преступлением", - заявила Екатерина Дмитриева, старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ.

Сиделке может грозить лишение свободы до десяти лет. Она уже связалась со своими нанимателями и хотела принести извинения избитой ею пенсионерке, но их не приняли. Агентство, которое предоставило работницу, от ответственности отказалось.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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