На Украине выявили британский штамм коронавируса

Его обнаружили в пробах, взятых у одного из жителей Ивано-Франковска

На Украине выявлен британский штамм коронавируса, который быстрее передается от человека к человеку. Сегодня об этом сообщили в Минздраве страны. Мутация была обнаружена в пробах, взятых у одного из жителей Ивано-Франковска. В стране растет количество инфицированных. Их число сегодня на 39% превысило показатель предыдущего дня. Но массовая вакцинация в стране так и не началась.

Кривая заболеваемости на Украине ползет вверх. Больше семи тысяч подтвержденных случаев в сутки. Премьер-министр страны вынужден констатировать - началась третья волна эпидемии коронавируса. Скорее всего, придется возвращаться к локдауну.

"Иллюзий нет! Коронавирус есть, с ним нужно жить еще месяцы или годы. И выход из этой ситуации - массовая вакцинация или тотальный карантин, но карантина никто не хочет, значит будет вакцинация", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина договаривается с производителями вакцин о поставках, но процесс идет со скрипом - спрос многократно превышает предложение. До конца месяца в страну поступит чуть больше 100 тысяч доз препарата от Pfizer и полтора миллиона от AstraZeneca – этого, конечно, не хватит для проведения эффективной прививочной кампании. Правительство спешит и готово нарушать правила. Индийскую вакцину зарегистрировали без сертификации. Но обнаружились проблемы с внутренней логистикой.

"Задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации… Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам. В чем проблема?" – написал в соцсети депутат Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Время подготовиться было. Эксперты намекают на профнепригодность чиновников и с ними, судя по опросам центра "Социальный мониторинг", солидарны граждане страны. Больше 70% из них считают, что с каждым новым президентом жизнь на Украине становится только хуже. В подтверждение этому депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" рассказала о том, что за год госдолг вырос на 550 миллиардов гривен. В глубоком кризисе - промышленность и сельское хозяйство.

"Мы слышим заявления чиновников о том, что эта отрасль является драйвером роста будущего Украины. Но после того, как был принят закон о праве продажи земли, готовится колоссальная спекуляция на земельном рынке. К сожалению, экономика в сельском хозяйстве сократилась на 11,5%", - сказала Наталия Королевская, депутат Верховной Рады Украины.

Нынешнее руководство страны, кажется, не сыскало уважения и у соседей. Премьер Словакии Игорь Матович в разговоре с журналистом Radio Express позволил себе шутку об условиях поставки вакцины "Спутник V".

- Что вы пообещали России за поставку первой партии вакцины? - Закарпатскую Украину. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели.

Украина потребовала извинений. Словацкий премьер принес их на следующий день, написав сообщение в Twitter.

Виктор Прокушев. "ТВ Центр".

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