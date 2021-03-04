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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

20:30
  • четверг
  • 04 марта 2021

Свою вину мужчина не признает

Суд арестовал мужчину, который, по версии ФСБ, готовил теракт на подстанции "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании россиянина за подготовку теракта. По данным ведомства, мужчина хотел устроить взрыв на объекте энергетики из-за "ненависти к действующей власти".

Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатки и "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".

Подозреваемому 42 года. Он женат, у него есть сын. В поле зрения органов безопасности мужчина попал благодаря информации, полученной от граждан.

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