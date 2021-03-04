НХЛ оштрафовала Овечкина за удар соперника клюшкой в пах

Российский форвард заплатит 5 тысяч долларов

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз", оштрафован за удар клюшкой в пах нападающего "Бостон Брюинз" Трента Фредерика в матче регулярного чемпионата, сообщается на сайте лиги.

Размер штрафа - 5 тысяч долларов. Это максимально возможное наказание за подобное нарушение. Перечисленные Овечкиным деньги направят в Фонд экстренной помощи хоккеистам.

Победу в поединке между "Вашингтоном" и "Бостоном" одержал столичный клуб со счетом 2:1. Овечкин был признан второй звездой матча. "Вашингтон" сейчас идет на чистом первом месте в Восточном дивизионе с 30 очками в 22 встречах. "Бостон" - третий с 27 баллами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"