ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НХЛ оштрафовала Овечкина за удар соперника клюшкой в пах

20:32
  • четверг
  • 04 марта 2021

Российский форвард заплатит 5 тысяч долларов

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз", оштрафован за удар клюшкой в пах нападающего "Бостон Брюинз" Трента Фредерика в матче регулярного чемпионата, сообщается на сайте лиги.

Овечкин вошел в число лучших ассистентов в истории НХЛ
Канадского хоккеиста уволили за кражу клюшки Ковальчука

Размер штрафа - 5 тысяч долларов. Это максимально возможное наказание за подобное нарушение. Перечисленные Овечкиным деньги направят в Фонд экстренной помощи хоккеистам.

Победу в поединке между "Вашингтоном" и "Бостоном" одержал столичный клуб со счетом 2:1. Овечкин был признан второй звездой матча. "Вашингтон" сейчас идет на чистом первом месте в Восточном дивизионе с 30 очками в 22 встречах. "Бостон" - третий с 27 баллами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Овечкин
Александр Овечкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.