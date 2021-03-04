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Стало известно, сколько россиян привьют от COVID-19 к июню

20:57
  • четверг
  • 04 марта 2021

Доверие к российскому препарату продолжает расти

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN назвал приблизительное число россиян, которые к июню сделают прививку от коронавируса препаратом "Спутник V".
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"Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 миллионов человек", - сказал глава РФПИ.

По его словам, доверие к разработанному в центре имени Гамалеи препарату продолжает увеличиваться с каждым днем. Это связано с отсутствием побочных эффектов и аллергических реакций.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 91,6%, что подтверждено публикацией в авторитетном научном журнале The Lancet.

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