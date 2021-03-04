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У рэпера Noize MC диагностировали воспаление седалищного нерва

21:20
  • четверг
  • 04 марта 2021

Исполнитель госпитализирован в одну из московских больниц

Рэпер Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, госпитализирован в одну из московских больниц.

По данным СМИ, ранее исполнитель сам вызвал скорую помощь из-за острых болей в спине. Предварительно, у музыканта диагностировали воспаление седалищного нерва.

Официально о диагнозе артиста не сообщается. В инстаграме рэпера опубликовано несколько фотографий из больницы: с капельницей и в кресле-каталке.

"В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя", - подписал снимок из больницы Алексеев.

Подписчики пожелали артисту скорейшего выздоровления:

- Иван надорвал стихосостовляющее сухожилие и застудил рифмоточащую железу. Короче в этом месяце альбома не будет. Здоровья, бро!

- Вы несёте свет... Нельзя Вам хворать! Надеюсь, все будет хорошо, ради нас... Хотя, плевать на нас, ради себя!

- Что это Иван, здравия тебе, бро, я ещё на твоём концерте не побывал.

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