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Ирак стал 45-й страной, одобрившей "Спутник V"

21:25
  • четверг
  • 04 марта 2021

Ранее в четверг препарат зарегистрировали в Шри-Ланке и Лаосе

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в Ираке.

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"Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры ", - приводит сообщение РФПИ ТАСС.

Ранее в четверг препарат был одобрен для применения в Шри-Ланке и Лаосе. Свою экспертизу при этом начал регулятор Европейского союза.

"Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Эффективность препарата составляет 91,6%. Массовая вакцинация им в России продолжается с 18 января.

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