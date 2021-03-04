Эксперты рассказали, какую пластику выбирают мужчины

В основном - ту, что связана с состоянием здоровья

Пластический хирург Министерства здравоохранения Наталья Мантурова отметила, что мужчины в целом реже женщин обращаются к пластическим хирургам. Они в основном выбирают такие процедуры, как решение проблем с носовым дыханием и удаление избыточной кожи вокруг глаз.

"Потому что мужчины предпочитают быть здоровыми, кожа вокруг глаз - это зрение, свободное носовое дыхание - это качество насыщения кислородом вашего организма", - рассказала специалист в эфире канала "Доктор".

Вместе с тем Олег Никитин, заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии, добавил в этот список коррекцию тканей грудной железы. Необходимость в такой процедуре обусловлена патологией мужских молочных желез, проявляющейся в их увеличении.

Вместе с тем эксперт заметил, что обычно пациенты-мужчины гораздо требовательнее к результату, нежели представительницы прекрасного пола.

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