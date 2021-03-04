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В США заявили о "низшей точке" отношений с Россией

22:27
  • четверг
  • 04 марта 2021

Вашингтон намерен вернуть Москву к "приемлемому поведению"

Кандидат на пост заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол оценил нынешний уровень российско-американских отношений.

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"Отношения между США и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны", - цитирует Кола ТАСС.

По его словам, ситуация еще может ухудшиться. Москву, заявил Кол, необходимо "вернуть к приемлемому поведению на международной арене".

Как заметил кандидат, Россия сильно полагается на энергетические ресурсы и при этом "опасна в краткосрочной перспективе", выжимая максимум "из той силы, которая у нее осталась".

Вместе с тем Кол добавил, что есть сферы, где интересы России и США пересекаются. Это, в частности, стратегическая стабильность на планете.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу ограничительных мер, введенных против Москвы Вашингтоном. Соединенные Штаты, отметила Захарова, проводят глобальную политику сдерживания, при этом в их арсенале есть как политическое давление, так и вмешательство во внутренние дела суверенных стран вкупе с дезинформацией.

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