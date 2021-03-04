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Тихановская рассказала о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем

23:09
  • четверг
  • 04 марта 2021

Белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт в течение многих недель

Белорусская оппозиция долгое время безуспешно пыталась выйти на контакт с Кремлем. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

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"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сообщила политик в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

В декабре 2020 года старший политический советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что у ее штаба были неофициальные контакты с Кремлем, но "не с самым высоким уровнем". Это, по его словам, были эксперты и люди, способные влиять на принятие решений.

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что контактов с Тихановской не имели.

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