Не туда позвонили: журналисты BBC взяли интервью у псевдосенатора

Когда это выяснилось, разгорелся громкий скандал

Точность, честность, беспристрастность – оружие настоящего журналиста. Не всегда получается использовать все три важных ингредиента настоящей журналистики. BBC пришлось извиняться перед американским сенатором Кори Брукером. Американский политик 6 минут по телефону беседовал с британскими журналистами, комментировал напряженные отношения между США и Саудовской Аравией и еще много чего актуального, передает "ТВ Центр".

Неладное заподозрили слушатели BBC, написав в Твиттере: "Кори Брукер, вы давали сегодня интервью BBC, обсуждая убийство Хашогги? Кто-то, звучащий совсем не так, как вы, и без вашего речевого паттерна, сегодня утверждал, что он - это вы".

Не зря сомневались, оказалось, никакой это был не Брукер, а самозванец. BBC пришлось извиняться, сказали, продюсер не туда позвонил. Ну ошибочка вышла. С кем не бывает! Вообще привыкшие гордиться своей точностью и беспристрастностью западные СМИ иногда на голубом глазу выдают такое, что менее либеральным изданиям всю жизнь краснеть пришлось бы. Недаром Дональд Трамп, пока его не заблокировали в Твиттере, публиковал рейтинги фейков от американской прессы. Доразоблачался.

Вообще независимые издания не привыкли признавать свои откровенные ошибки и очевидную ложь. Осадок останется, но новые сенсации заставят забыть прошлые фантазии. Ладно у Трампа с определенной, вполне либеральной частью прессы отношения с самого начала не заладились.

Но есть дотошные журналисты, которые даже в Штатах составляют рейтинги откровенного вранья, которым пресса регулярно кормит аудиторию. Портал "Интерсепт" составил рейтинг худших провалов американских СМИ. Утки на любой вкус – от безумных фантазий до имитаций серьезных расследований.

Вот, скажем, русские хакеры вторглись в электрическую сеть США, чтобы лишить штат Вермонт отопления среди зимы. Как вторглись? Не с лопатами и вилами, конечно, побежали резать провода, проникли как-то через коммунальное предприятие. Через несколько дней выяснилось – полное вранье. Проделки русских хакеров в Штатах надолго стали темой, которая позволяла журналистам честно отрабатывать зарплату.

The Washington Post разоблачила группировку, которая использовала более 200 сайтов, чтобы отравлять сознание американцев кремлевской пропагандой. 15 миллионов граждан США стали жертвами информационной обработки. Откуда эти данные в серьезном расследовании? Оказалось, журналисты, не долго думая, прочесали сайты с громкими заголовками и слепили сенсацию о том, как русские вмешивались в выборы. Красиво, громко.

Ну и давняя история о том, как Россия на Кубе доводила до помешательства американских дипломатов, используя секретное акустическое оружие. В 2016-м ведущий авторитетного CNN Крис Куомо заявил, что рядовые граждане заходят на WikiLeaks незаконно, а делать это могут только журналисты. От кого же еще мы узнаем правду, если не от CNN. Правда, Дональд Трамп называл журналистов этого канала производителями фейк-ньюс, но где теперь Трамп.

Точность, честность, беспристрастность? Вы в это верите? Даже если все неточно, нечестно и с пристрастием, публика проглотит. Потому что привыкла, что в действительности все не так, как на самом деле.

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