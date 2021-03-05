"Люди – в бедственном положении": Киев проваливает вакцинацию из-за политики

Некоторые украинские политики не заинтересованы в сохранении народа
Почему Киев остался без поддержки своих главных партнеров - Вашингтона и Брюсселя? И какие проблемы во внутренней и внешней политике разных стран выявило начало масштабной вакцинации?
На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил сенатор Игорь Морозов.
"Мы видим, в каком бедственном положении находятся на Украине люди, которых не вакцинируют, не диагностируют, не лечат. И в результате этого многострадальная Украина страдает от тех политиков, которые не заинтересованы в сохранении украинского населения", - сказал он.
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