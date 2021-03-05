"Люди – в бедственном положении": Киев проваливает вакцинацию из-за политики

Некоторые украинские политики не заинтересованы в сохранении народа

Почему Киев остался без поддержки своих главных партнеров - Вашингтона и Брюсселя? И какие проблемы во внутренней и внешней политике разных стран выявило начало масштабной вакцинации?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил сенатор Игорь Морозов.

"Мы видим, в каком бедственном положении находятся на Украине люди, которых не вакцинируют, не диагностируют, не лечат. И в результате этого многострадальная Украина страдает от тех политиков, которые не заинтересованы в сохранении украинского населения", - сказал он.

Полный комментарий сенатора смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"