Чукотка приходит в себя после удара мощного циклона

Он принес метель и сильный ветер до 40 метров в секунду

Сразу несколько российских регионов во власти непогоды. На Чукотке бушует самый мощный циклон с начала этого года. Он принес метель и сильный ветер до 40 метров в секунду. Повреждены крыши нескольких зданий, людей на улице буквально сдувало с ног. Международный аэропорт не принимал самолеты, также пришлось закрыть ледовую переправу через Анадырский лиман.

Только сегодня аварийным бригадам удалось восстановить нарушенное ураганом тепло- и электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Теперь непогода немного утихла, но синоптики предупреждают об обильных осадках на востоке полуострова и штормовом ветре, передает "ТВ Центр".

Мощный снегопад в Хабаровском крае. За сутки выпало до половины месячной нормы. Силы МЧС приведены в состояние повышенной готовности. Местами приостановлено движение рейсовых автобусов, закрыто несколько участков дорог.

"В превентивных целях были приняты решения о закрытии дорог для пассажирского автотранспорта в направлении Хабаровск-Бикин, Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, приведены в готовность оперативные группы МЧС России для оказания помощи автолюбителям, попавшим в сложную ситуацию", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталий Дарчия.

Циклон смещается в сторону Сахалина. Там по-прежнему закрыта переправа Ванино-Холмск. А в Южно-Сахалинске прошел ледяной дождь. Улицы превратились в каток - водители и пешеходы жалуются, что по городу невозможно передвигаться из-за гололеда.

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