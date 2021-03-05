Коронавирус довел испанцев до слез

Треть жителей признались, что плакали из-за ситуации в стране

Старый свет остро нуждается в расширении портфеля вакцин. Об этом накануне заявил директор Европейского бюро ВОЗ. В ЕС ускорили процедуру экспертизы нашего "Спутника V". Препарат уже прошел необходимые исследования и сейчас специалисты оценивают соответствие вакцины евростандартам, передает "ТВ Центр".

Кстати, ряд стран уже закупили или планируют закупить российскую прививку. Хорватия готова быстро одобрить "Спутник V". На Ближнем Востоке Ирак стал 8 государством, минздрав которого зарегистрировал российский препарат. На данный момент наша вакцина используется в 45 странах, и спрос на нее продолжает расти.

Тем временем, в Европе заговорили о третьей волне пандемии. С завтрашнего дня Италия снова ужесточает карантинные меры. А местные выборы решено перенести на осень.

В Испании будет ограничено передвижение между регионами в преддверии Пасхи. По последним опросам, более одной трети жителей королевства признались, что плакали из-за ситуации, которая складывается на фоне распространения COVID-19.

Власти Франции вводят частичный карантин на выходные в департаменте Па-де-Кале. В стране у 60% заболевших выявлен британский штамм вируса.

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