ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За помощью российских миротворцев в Карабахе обратилось 2,5 тысячи человек

08:39
  • пятница
  • 05 марта 2021

Ни одно из обращений не остается без ответа

В Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают разминирование территорий от взрывоопасных предметов. Тем временем, около 2,5 тысячи жителей обратились за помощью к нашим военным в пункт приема граждан. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Разминирование российскими военными Нагорного Карабаха сняли на видео
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе

Он работает в центре гуманитарного  реагирования. Все просьбы и заявления заносятся в базу данных.  Ни одно из обращений не остается без ответа. Это проблемы бытового характера, медицинского, но главная тема - розыск пропавших без вести. Для этой цели даже организовали "горячую линию", на которую уже поступило 600 звонков.

"Люди в основном обращаются с самой больной для них проблемой – это найти пропавших без вести родственников, детей, вернуть пленных. Мы принимаем все меры, в ходе переговоров решаем эти вопросы, в ходе работы поисковых групп стараемся все эти проблемы решить", - говорит заместитель командующего РМК по миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе Сергей Жмурин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Разминирование местности в Нагорном Карабахе российскими саперами
Разминирование местности в Нагорном Карабахе российскими саперами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.