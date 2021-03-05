За помощью российских миротворцев в Карабахе обратилось 2,5 тысячи человек

Ни одно из обращений не остается без ответа

В Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают разминирование территорий от взрывоопасных предметов. Тем временем, около 2,5 тысячи жителей обратились за помощью к нашим военным в пункт приема граждан. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он работает в центре гуманитарного реагирования. Все просьбы и заявления заносятся в базу данных. Ни одно из обращений не остается без ответа. Это проблемы бытового характера, медицинского, но главная тема - розыск пропавших без вести. Для этой цели даже организовали "горячую линию", на которую уже поступило 600 звонков.

"Люди в основном обращаются с самой больной для них проблемой – это найти пропавших без вести родственников, детей, вернуть пленных. Мы принимаем все меры, в ходе переговоров решаем эти вопросы, в ходе работы поисковых групп стараемся все эти проблемы решить", - говорит заместитель командующего РМК по миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе Сергей Жмурин.

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