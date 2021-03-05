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11 погибших: кадры с места крушения вертолета в Турции

09:01
  • пятница
  • 05 марта 2021

Озвучены возможные причины инцидента

Число жертв при крушении военного вертолёта в Турции возросло до 11. Как сообщили в Минобороны страны, один из погибших - генерал, командующий корпусом сухопутных войск. Двое пострадавших остаются в больнице, передает "ТВ Центр".
В Турции разбился самолет-разведчик, все находившиеся на борту погибли

В районе катастрофы сейчас находятся экстренные службы. Вертолет разбился накануне на востоке Турции. Сразу после потери связи на поиски машины были отправлены беспилотники и авиация.

О конкретных причинах происшествия пока не сообщается. В Минобороны рассматривают две версии - техническая неисправность и плохие погодные условия. Соболезнования семьям погибших выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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