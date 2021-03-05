ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США готовятся к "экстремальным" шагам против России

08:17
  • пятница
  • 05 марта 2021

В подготовке участвуют страны ЕС

Президент США Джо Байден рассматривает возможность "экстремального шага" против России. Таковым станет введение ограничений в отношении российского госдолга. Американский лидер пойдет на такие меры, если Москва "вновь нарушит запрет на применение химоружия", сообщает агентство Bloomberg.
В США заявили о "низшей точке" отношений с Россией

По данным осведомленных источников агентства, Вашингтон прибегнет к крайним мерам в сотрудничестве с европейскими столицами – в первую очередь с Лондоном и Парижем. США рассматривают и еще одну возможность – ввести санкции "против российских олигархов", воспользовавшись для этого "актом Магнитского".

ЕС 2 марта ввел санкции против четырех российских граждан с формулировкой "за нарушение прав человека". Днем позже США внесли в черный список 14 организаций, обвинив их в  "производстве биологического и химического оружия". В Москве вновь заявили, что подобная политика не достигает цели и пообещали симметричный ответ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.