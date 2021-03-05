США готовятся к "экстремальным" шагам против России

В подготовке участвуют страны ЕС

Президент США Джо Байден рассматривает возможность "экстремального шага" против России. Таковым станет введение ограничений в отношении российского госдолга. Американский лидер пойдет на такие меры, если Москва "вновь нарушит запрет на применение химоружия", сообщает агентство Bloomberg.

По данным осведомленных источников агентства, Вашингтон прибегнет к крайним мерам в сотрудничестве с европейскими столицами – в первую очередь с Лондоном и Парижем. США рассматривают и еще одну возможность – ввести санкции "против российских олигархов", воспользовавшись для этого "актом Магнитского".

ЕС 2 марта ввел санкции против четырех российских граждан с формулировкой "за нарушение прав человека". Днем позже США внесли в черный список 14 организаций, обвинив их в "производстве биологического и химического оружия". В Москве вновь заявили, что подобная политика не достигает цели и пообещали симметричный ответ.

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