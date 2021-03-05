"Cкопинский маньяк" не вернулся домой

Предполагается, что он поехал сниматься в телешоу

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов вышел на свободу спустя без малого семнадцать лет заключения. Мужчина рассчитывал вернуться на малую родину, но так и не добрался в назначенное время до дома.

После выхода на свободу Мохов собирался отправиться в свой прежний дом на Октябрьской улице в городе Скопине. Мужчина должен был оказаться там не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней, но дома так и не появился, сообщили в УМВД по Рязанской области. Подобные нарушения грозят ему административной или даже уголовной ответственностью, передает РИА Новости.

Отмечается, что на протяжение всего дня в четверг возле дома Мохова дежурили полицейские. Мохов покинул колонию 3 марта, в ближайшие шесть лет он будет находиться под надзором по месту жительства. На этот период ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и без малого четыре года насильно удерживал в подвале. Одна из них за это время дважды родила от него, но мужчина отобрал детей. Своих заложниц он избивал резиновым шлангом, морил голодом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ и держал без света. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012 году срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

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