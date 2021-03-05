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Медики объявили об улучшении эпидситуации в Москве

08:47
  • пятница
  • 05 марта 2021

Врачи не советуют расслабляться

Больницы Москвы возвращаются к обычному режиму работы – эпидемическая ситуация в столице улучшилась. В то же время, расслабляться москвичам врачи не рекомендуют.
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"Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но расслабляться пока рано. Наша больница вернулась к прежнему "доковидному" режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией", - рассказал главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По словам Вечорко, медики рады возвращению к прежнему режиму работы. С 1 марта стационар принял больше 500 пациентов. Главврач  отметил, что за год работы в условиях пандемии многие коллеги открылись с неожиданной стороны, ярко проявились лучшие человеческие качества. Врачи уверен, что его коллеги готовы принять любой вызов, передает РИА Новости.

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