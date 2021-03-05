Завершилась вторая фаза исследований вакцины "Спутник Лайт"

Об этом сообщили в Минздраве

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отечественная вакцина "Спутник Лайт" прошла вторую фазу клинических испытаний. Полученные данные направлены экспертам.

"Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной "Вектором" "ЭпиВакКорона" для использования лиц 60 лет и старше", - передает РИА Новости слова главы Минздрава.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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