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Москвичей предупредили о похолодании и снегопаде 8 марта

08:53
  • пятница
  • 05 марта 2021

"Праздничной" погоды можно не ждать

В Международный женский день москвичам не стоит рассчитывать на теплую и солнечную погоду – в этом году на 8 марта в столичном регионе ожидаются пронизывающий ветер и снегопад.

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"8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить "заряды" снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду", - рассказал синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, днем столбики термометров опустятся до минус 5-10 градусов, а ночью и вовсе похолодает до минус 7-12 градусов. В добавок к этому москвичам придется столкнуться с "бешеными" колебаниями атмосферного давления, барическая пила продолжится, передает "Вечерняя Москва".

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