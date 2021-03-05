Привившийся с портретом Путина мэр аргентинского города объяснился

Аргентинец принес на процедуру портрет российского президента

Мэр города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине Хуан Карлос Гаспарини взял с собой на вакцинацию портрет российского президента Владимира Путина. На протяжении всей процедуры чиновник не выпускал изображение из рук.

Гаспарини заявил, что таким образом пытался высказать признательность русским за создание препарата от коронавирусной инфекции и спасение жизни аргентинцев. Свой снимок с вакцинации с портретом в руках мэр разместил в Twitter, передает РИА Новости.

"Таким образом я хотел поблагодарить Путина за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции", - отметил Гаспарини.

Он подчеркнул, что "любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями".

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