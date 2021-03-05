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Привившийся с портретом Путина мэр аргентинского города объяснился

09:22
  • пятница
  • 05 марта 2021

Аргентинец принес на процедуру портрет российского президента

Мэр города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине Хуан Карлос Гаспарини взял с собой на вакцинацию портрет российского президента Владимира Путина. На протяжении всей процедуры чиновник не выпускал изображение из рук.

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Гаспарини заявил, что таким образом пытался высказать признательность русским за создание препарата от коронавирусной инфекции и спасение жизни аргентинцев. Свой снимок с вакцинации с портретом в руках мэр разместил в Twitter, передает РИА Новости.

"Таким образом я хотел поблагодарить Путина за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции", - отметил Гаспарини.

Он подчеркнул, что "любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями".

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