Взрыв прогремел на заводе в Челябинской области

Есть жертвы

Один человек погиб в результате взрыва на литейном производстве в Челябинской области. Жертвой аварии стал отец шестерых детей, сообщили в городской администрации Златоуста.

"Сегодня утром в Златоусте произошел взрыв газового оборудования в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" - на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина", - заявил советник главы города Алексей Коновалов..

Подробности происшествия появились на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Семье будет оказана помощь.

По данным РИА Новости, на территории предприятия взорвался газовый баллон во время выгрузки оборудования из автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы. Городские власти контролируют ситуацию.

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