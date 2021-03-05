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Взрыв прогремел на заводе в Челябинской области

09:21
  • пятница
  • 05 марта 2021

Есть жертвы

Один человек погиб в результате взрыва на литейном производстве в Челябинской области. Жертвой аварии стал отец шестерых детей, сообщили в городской администрации Златоуста.
Появилось видео момента взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

"Сегодня утром в Златоусте произошел взрыв газового оборудования в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" - на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина", - заявил советник главы города Алексей Коновалов..

Подробности происшествия появились на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Семье будет оказана помощь.

По данным РИА Новости, на территории предприятия взорвался газовый баллон во время выгрузки оборудования из автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы. Городские власти контролируют ситуацию.

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