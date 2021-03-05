Россиянки назвали самые бесполезные подарки на 8 марта

Женщины считают цветы пустой тратой денег, но хотят получить на праздник букет

Россиянки признали цветы самым бесполезным подарком на 8 марта, об этом заявили 15% респонденток. При этом они же оказались и самыми желанными - получить на праздник букет хотели бы 22% опрошенных женщин.

5% опрошенных назвали кастрюли, сковородки и кружки плохим подарком, а 4% считают таковым гели для душа, шампуни, дешевые крема и косметику, а также сладости. Еще 3% отнесли к худшим подаркам вазы, свечи, брелоки и прочие сувениры. 2% женщин не устроили в качестве презента полотенца, тапочки, игрушки и бытовая техника.

Что касается приятных и действительно желанных подарков, 7% россиянок рассчитывают получить парфюмерию или любимую косметику, 6% надеются на гаджеты или деньги, а также заботу и внимание. 5% респонденток хотят получить на праздник ювелирные украшения. Еще по 2% опрошенных выбрали в качестве презента одежду и обувь, билеты на концерт или в театр, а также книги, сладости, бытовую технику, мебель и сертификаты на обучение, в SPA или фитнес. Еще столько же хотели получить приглашение на романтический вечер или отдохнуть от домашних дел.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиянок со всей страны, передает РБК.

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