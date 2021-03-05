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В Приморье рыбаки спаслись бегством с отколовшейся льдины (видео)

11:36
  • пятница
  • 05 марта 2021

Во многих регионах - аномальная погода

Аномальное похолодание ждёт жителей европейской части России в эти выходные. Температура воздуха местами опустится до 8 градусов ниже нормы. Между тем, в регионах продолжают устранять последствия снегопадов.
Москвичей предупредили о похолодании и снегопаде 8 марта

Весна пока не торопится вступать в свои права. В Мурманске - метели. В Карелии сильные морозы. Гидрометцентр предупреждает: в праздничные выходные аномальный холод придёт на северо-запад страны. В столичном регионе весна пока отступила. По ночам будет морозно, местами - до -20. А на дорогах Алтайского края - плохая видимость, сильный снегопад, ветер и гололед. Водителям лучше отложить дальние поездки, предупреждают автоинспекторы.

В Оренбургской области военная техника продолжает расчищать дороги от снега. Даже в самых южных регионах эти выходные станут по-настоящему зимними. Холодные воздушные массы придут на территорию Краснодарского края. Заметно похолодает.

А вот в Приморье, наоборот, теплеет. В прибрежных акваториях начал таять лед. Этим утром от берега откололась льдина. Трещина во льду быстро увеличивалась. Это видео сняли очевидцы. Рыбакам пришлось спасаться бегством. Но, к счастью, обошлось без жертв. Спасатели обследуют территорию с воздуха и предупреждают: лед в заливах уже нестабильный, это представляет большую опасность

А в Архангельской области спасли семь рыбаков. Они оказались на острове Мудьюге в Белом море отрезанными от материковой части из-за подъема уровня воды. У них закончились запасы еды. Кроме того, под лед провалился снегоход. Двое рыбаков вымокли и могли получить серьезное переохлаждение. Спасатели получили сигнал и немедленно выдвинулась на место происшествия. В два рейса рыбаков вывезли на берег. Сейчас они находятся на турбазе, и медицинская помощь им даже не потребовалась.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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