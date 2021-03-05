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Мобильные пункты вакцинации выезжают в отдаленные российские села

11:42
  • пятница
  • 05 марта 2021

Массовая вакцинация продолжается

Ирак зарегистрировал отечественный "Спутник V". Это уже 45-я страна, где будет применяться наша вакцина. А в российских регионах массовая иммунизация не прекращается.
Путин отметил безопасность и эффективность российских вакцин от коронавируса

В научном мире лучше других понимают опасность коронавируса. Потому, как только в Пущинский научный центр биологических исследований РАН приехал мобильный пункт вакцинации, рабочие места опустели - все на прививку. Рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода получают уже второй компонент вакцины. Три недели между прививками прошли без осложнений.

Мобильные пункты вакцинации выезжают не только на крупные предприятия, но и в отдаленные села. В Забайкалье бригады формируются на базе городских и районных больниц. 35 спецавтомобилей отправляются в почти полсотни населенных пунктов.

Тем временем российский "Спутник V" зарегистрирован в Ираке. Эта страна стала уже 45-й, где одобрена наша вакцина. Общее население государств, где готовы применять наш препарат, более миллиарда 200 миллионов человек. В их числе не так много европейцев. Старый свет решает проблемы третьей волны коронавируса и отсутствия вакцины радикально.

Новые ограничительные меры в Испании: запрет поездок между регионами на пасхальные каникулы с 26 марта по 9 апреля. Кроме того, за праздничным столом больше шести не собираться. Испанцы задаются вопросом - для подсчета полицейские будут заходить в каждую квартиру?

Зреет бунт в этом французском доме престарелых. Постояльцев в связи с новыми ограничениями не отпускают к родным. Не лучше обстоят дела и за океаном. У американской вакцины Moderna выявлены побочные эффекты в виде кожных воспалений. Об этом сообщает Новый английский медицинский журнал - старейшее и самое влиятельное профильное издание:

"12 пациентов с подобными реакциями. Все раздражения появляются рядом с местом инъекции. Высыпания в среднем появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней".

Из-за роста числа заражений президент Бразилии объявил о закрытии общепита, тренажерных залов и торговых центров. Граждане, правда, сочли эти меры недостаточными и обвинили главу государства в беспечности. Жаир Болсонару в ответ посоветовал критикам "не ныть и не суетиться". Слабое утешение на фоне того, что минувшие двое суток стали рекордными по количеству летальных исходов в стране.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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