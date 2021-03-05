Угроза цунами объявлена на юге тихоокеанского региона

Землетрясение произошло на стыке тектонических плит у островов Кермадек

В Новой Зеландии - массовая эвакуация жителей прибрежных городов. Причиной стало мощное землетрясение магнитудой более восьми. Жертв и серьёзных разрушений нет, но сейсмологи предупреждают о возможности повторных толчков.

Под тревожный звук сирен колонны из тысяч автомобилей устремляются по магистралям вглубь Северного острова Новой Зеландии. Населённые пункты напоминают города-призраки. Люди бегут от угрозы цунами, которая объявлена не только в Новой Зеландии и на соседних островах, но и в Австралии, на Гавайях и даже в Южной Америке – на побережье Чили, передает "ТВ Центр".

"Мы советуем людям держаться подальше от воды, включая реки и лиманы, не выходить в море на лодках. Первая волна цунами может быть не самой большой. Активность может продолжаться несколько часов. Если прозвучит призыв к эвакуации, не оставайтесь дома", - сообщил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии Роджер Болл.

Гигантское цунами может стать последствием землетрясения, которое произошло на стыке тектонических плит у островов Кермадек на 90-километровой глубине. Оно ощущалось во всём регионе. На трясущихся камерах видно, как люди в спешке выбегают из зданий. В домах шатается мебель, в магазинах падают полки.

Магнитуда последнего из серии подземных толчков превысила восемь. Это выше, чем в далёком 76-м. А в 2011-м землетрясения меньшей магнитуды было достаточно, чтобы разрушить большую часть города Крайстчерч.

Сейчас жителям нескольких населённых пунктов разрешено вернуться в свои дома. Но опасность остаётся. Власти призывают не терять бдительность.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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