Отношения США и Китая переживают новое обострение

Что вызвало напряженность?

Верность традициям по-американски. Вашингтон намерен развернуть ракетные установки вдоль восточных границ Китая, чтобы сдерживать военный потенциал Поднебесной. Об этом сообщили СМИ. Тот факт, что конфронтация между двумя гигантами будет усилена, в США подтвердили еще накануне, правда, не представив конкретики.

Более 27 миллиардов долларов за шесть лет - именно столько США планируют потратить для освоения нового военного форпоста в непосредственной близости от Китая. Официально эта информация пока не обнародована, но документ о финансировании командования группировки вооруженных сил в Индо-Тихоокеанском регионе оказался в распоряжении японского издания "Никкей". Из него следует, что американские ракеты класса "земля-корабль" появятся на островах в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Цель - сохранить оборонный потенциал войск США в случае атаки со стороны Китая, передает "ТВ Центр".

"Соединенные Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов. Китай, в частности, становится более агрессивным. Поэтому наши отношения с ним будут конкурентными там, где это нужно, совместными, когда это возможно, и враждебными при необходимости", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Это заявление госсекретарь США сделал накануне, представляя промежуточную стратегию национальной безопасности страны. Он назвал отношения с Китаем самым большим геополитическим испытанием для Америки в 21 веке. Поэтому очевидно, что решение о размещении ракет родилось не сейчас. Почему просочилось в прессу именно сегодня - вопрос. Не исключено, что приурочено это было к открытию в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа страны. В повестке форума отчет о достижениях и постановка планов, в том числе в международной сфере. И правительство КНР уже дало понять - учить Китай демократии у Вашингтона не получится.

"Мы остаемся верными букве и духу принципа "Одна страна, две системы", согласно которому народ Гонконга управляет Гонконгом, а народ Макао - управляет Макао. Мы будем развивать системы и механизмы двух особых административных районов для обеспечения соблюдения Конституции и основных законов, одновременно принимая все меры для обеспечения национальной безопасности. А также мы будем решительно защищать и сдерживать вмешательство внешних сил в дела Гонконга и Макао", - отметил премьер-министр КНР Ли Кецян.

Но в сфере "демократических" интересов Вашингтона, как заявил госсекретарь США, также и Тибет, и Тайвань, и Синьцзян. Отношения у этих регионов с центром непростые, но почему все проблемы должны решать в Вашингтоне - недоумевают в Пекине. И заявляют: военный бюджет КНР в текущем году будет увеличен почти на 7 процентов - до 209 миллиардов долларов. А ведь средства можно было бы потратить куда более рационально. Например, для преодоления экономического кризиса в отношениях двух стран.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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